Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США

Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Укрінформ.

«Вакцина від коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA»,- зазначається в повідомленні. Таким чином, це рішення стало першим кроком для затвердження препарату американським регулятором.

При цьому експерти FDA підтвердили ефективність використання препарату для запобігання зараження у людей від 18 років.

Зазначається, що за неофіційною інформацією, FDA вже в п'ятницю планує провести засідання, щоб видати офіційний дозвіл на вакцину.

Як повідомляв Укрінформ, США офіційно затвердили вакцину від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Масові щеплення почалися в понеділок у всіх 50 штатах країни.

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