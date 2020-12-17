До лікарень США вже завезли майже 3 мільйони доз COVID-вакцини

У США компанія Pfizer у рамках масового щеплення доправила до лікарень усіх 50 штатів майже 3 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані американських центрів контролю та профілактики захворювань, передає Укрінформ.

«Загалом Pfizer відправила 2 980 575 доз вакцини для першого щеплення, а потім, приблизно через 21 день, така сама кількість буде доступна для другого щеплення», - зазначається в повідомленні.

Як пояснили працівники операції Warp Speed, розгорнутої у США для якнайшвидшого забезпечення населення вакциною, розподіл по штатах здійснювався пропорційно до кількості населення. Наприклад, до Каліфорнії доправлено 327,6 тис. доз, до Вайомінгу – 4875.

Як повідомляв Укрінформ, американський регулятор FDA офіційно схвалив вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer як безпечний та ефективний засіб.

У неділю перші вантажівки з препаратами роз'їхалися по всій країні, і вже наступного дня було зроблено перші щеплення.