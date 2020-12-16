COVID-вакцинація у Британії: зробили вже понад 137 тисяч щеплень

У Великій Британії за перший тиждень вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech прищепили 137 897 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері написав британський міністр Надім Захаві, який відповідає за впровадження вакцинації у країні.

«Дійсно хороший початок програми вакцинації. Минуло 7 днів, і ми зробили (щеплень – ред.): Англія: 108 тисяч, Уельс: 7 897, Північна Ірландія: 4 тисячі, Шотландія: 18 тисяч. Всього у Великій Британії: 137 897», - повідомив Захаві.

Міністр зазначив, що кількість щеплених зростатиме. Уряд планує з наступного тижня публікувати щотижневі звіти про кількість проведених вакцинацій.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ у перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу.

Окрім Британії, Канада, США та ще деякі країни також розпочали вакцинацію від коронавірусу. Наразі існує декілька вакцин-кандидатів від коронавірусу, але експерти знають найбільше про вакцини Pfizer і Moderna.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 73 936 447 випадків коронавірусу, зокрема, 1 644 742 летальні, одужали 51 947 933 людини.