У Британії суворий карантин поширили ще майже на 11 мільйонів осіб

Від середи ще майже 11 мільйонів жителів Англії потрапляють у зону дії карантинних обмежень найвищого рівня у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Уточнюється, що зона особливо суворого карантину поширилася на Лондон і частини Ессексу та Гартфордширу.

Таким чином, від середи під третій - максимальний - рівень карантинних обмежень підпадають ще приблизно 10,8 млн людей. Загалом у такій ситуації опинився 61% населення Англії - 34 мільйони осіб.

Відповідно до третього рівня обмежень, зачиняються паби та ресторани (можуть працювати тільки на доставку), а також розважальні заклади. Водночас школи продовжать працювати.

Міністр охорони здоров'я Метт Генкок зазначив, що необхідні негайні дії, аби уповільнити приріст зараження коронавірусом. Тим часом представники сфери послуг вказують на серйозну загрозу втрати тисяч робочих місць.

Як повідомлялося, у Великій Британії від початку епідемії виявлено 1,86 мільйона випадків COVID-19.