Британцям скоротили термін обов’язкової самоізоляції

Влада Британії скоротила термін обов’язкової самоізоляції для осіб, які прибувають з закордону або мали контакти з хворими на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Тепер замість двох тижнів такі особи повинні перебувати в режимі самоізоляції протягом 10 днів.

Нові правила почнуть діяти з 14 грудня в Англії, Шотландії та Північній Ірландії. А от в Уельсі вони вже чинні.

Зазначається, що таке скорочення періоду самоізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи й навчання, а це позитивно вплине на відновлення економіки.

Як повідомлялося, 8 грудня Британія першою у світі почала масове щеплення населення від COVID-19. Першою вакцину отримала 90-річна Маргарет Кінан.

Загалом з початку епідемії у Великій Британії виявлено понад 1,7 млн випадків коронавірусу.