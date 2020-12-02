Штати готуються зменшити термін самоізоляції до семи — десяти днів

Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) у США готують рекомендації про зменшення терміну самоізоляції для людей, які контактували з інфікованими коронавірусом особами.

Як повідомляє CNN, про це доповів у вівторок директор CDC Роберт Редфілд під час засідання цільової групи Білого дому щодо реагування на пандемію, передає Укрінформ.

«Нові настанови рекомендуватимуть людям, які мали тісні контакти з інфікованими коронавірусом, залишатися на карантині впродовж терміну від семи до десяти днів після контакту – замість рекомендованих зараз 14 днів», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що самоізоляцію можна буде завершити через сім днів, якщо особа отримала негативний тест на COVID-19, або через десять днів без тестування.

Повідомляється також, що глава CDC Роберт Редфілд озвучив це під час зустрічі цільової групи в Білому домі, на якій був присутній також віцепрезидент США.