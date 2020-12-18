Україна веде перемовини з усіма виробниками COVID-вакцин, окрім Росії – Шмигаль

Наразі Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин від COVID-19, окрім російської, щодо ймовірної закупівлі для нашої країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомв Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про всіх міжнародних виробників, які на сьогоднішній день мають ліцензовані вакцини, які пройшли три рівня сертифікації, і мають відповідні дозволи і ліцензії.

"Ми плануємо першу партію вакцин отримати в лютому місяці, і безкоштовну вакцинацію лікарів, які відповідно працюють на передовій, боряться з коронавірусом, ми плануємо починати в лютому місяці", - додав Шмигаль.

Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб, пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи , які проживають в закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критичноважливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгрвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробникам та очільниками країн, де розташовані ці виробники, про закупівлю вакцин. За словами Шмигаля, такі поставки попередньо плануються на лютий 2021-го.

Загалом у державному бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин виділено 2,6 млрд грн. Згідно з планом вакцинації, який зараз розглядається урядом, вакцинація буде відбуватися на базі 11 тис. кабінетів щеплень, планується залучення до процесу вакцинації сімейних лікарів, а також створення мобільних бригад.