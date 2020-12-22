Київські медики з 1 січня отримають нові надбавки: хто і скільки

Київська міська рада прийняла рішення про збільшення із січня 2021 року доплат столичним медикам.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення прийнято на засіданні Київради.

«Цього року на доплату медпрацівникам столиця спрямувала з нашого бюджету, бюджету столиці, понад 1 мільярд гривень. Сума немала, але гроші, що отримують медики, не ті гроші, на які вони заслуговують. Я пропоную в наступному році збільшити видатки на фінансування допомоги медикам комунальних лікарень Києва. Ідеться про щомісячні надбавки до заробітної плати, яку, нагадаю, медикам зараз виплачує держава", - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про фінансову допомогу 30 тисячам медичних працівників столиці.

Відтак, із січня 2021 року щомісяця медики комунальних лікарень столиці отримуватимуть надбавки до зарплати з міського бюджету: лікарі – 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 673 особи, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 тис. 123.