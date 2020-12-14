Степанов: Зарплата медиків в Україні на рівні виплат по безробіттю

Зарплата медичних працівників в Україні знаходиться на рівні виплат по безробіттю.

Як передає Укрінформ, про це ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Я вважаю, що у нас буде катастрофа, якщо ми залишимо зарплати медпрацівників на тому рівні, який є. Я не розумію, чим завинили медичні працівники, що ми їм платимо заробітну плату на рівні безробіття. Якщо ми не хочемо, щоб вони поїхали, ми повинні це (підвищення зарплат медичним працівникам — ред.) зробити. Я проводив медичну раду, вони говорять: перше чим займаються наші інтерни, це виключно вчать іноземну мову, бо вони всі збираються їхати з країни. У нас 50 тис. лікарів пенсійного віку, ми можемо просто прокинутися одного разу в країні, в який апокаліпсис. Може бути все — ліжко, кисень апарати, не буде лікаря і не буде медичної сестри”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування направив уряду пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн, а також додатково фінансування ліків для пацієнтів з онко та орфанними захворюваннями на 7,7 млрд грн.

Міністерство охорони здоров'я закладало в бюджетному запиті 396 млрд грн на фінансування системи охорони здоров'я на 2021 рік, з яких 225 млрд грн — Програма медичних гарантій. Втім в проєкті бюджету-2021, який Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради, обсяг фінансування медичної сфери передбачений на рівні 159 млрд грн.