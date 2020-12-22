МОЗ затвердив план вакцинації населення від COVID-19

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Як передає Укрінформ із посиланням на Центр громадського здоров'я, по це повідомив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.

«Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю», — наголосив Кузін.

Мета цього плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

План оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації.

«Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна — відповідна процедура буде затверджена окремим планом», — зазначив Кузін.

Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

1) січень–квітень 2021 року — люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

3) червень–вересень 2021 року — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу – 8 513.