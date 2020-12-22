МОЗ затвердив план вакцинації населення від COVID-19
Як передає Укрінформ із посиланням на Центр громадського здоров'я, по це повідомив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.
«Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю», — наголосив Кузін.
Мета цього плану — протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).
План оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації.
«Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна — відповідна процедура буде затверджена окремим планом», — зазначив Кузін.
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень–квітень 2021 року — люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень–вересень 2021 року — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу – 8 513.