У світі кількість COVID-хворих перевищила 83 мільйони

У світі станом на ранок 31 грудня кількість хворих на COVID-19 становить 83 067 119 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 58 868 961 особа одужала, 1 812 189 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (20 216 991). Кількість померлих – 350 778, одужали – 11 998 794 осіб.

На другому місці Індія – 10 267 283 інфікованих (148 774 осіб померли й 9 860 280 одужали). На третьому місці Бразилія із 7 619 970 хворими (193 940 смертей від COVID-19 та 6 707 780 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 1 045 348 випадків COVID-19.