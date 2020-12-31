У ВООЗ розповіли, що насправді допомагає у профілактиці та лікуванні COVID-19

Наразі немає рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C та цинку здоровим людям з метою профілактики COVID-19 чи для лікування коронавірусу.

Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, передає Укрінформ.

«ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19», – додав він.

Голова офісу ВООЗ в Україні наголосив, що вітаміни D і C та цинк мають вирішальне значення для доброго функціонування імунної системи та відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та здоровому харчуванні.

«Де тільки можливо, споживання мікроелементів має надходити зі збалансованого та різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження. Вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, з жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб’ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти чи добавки, що містять вітамін D», – зазначив Хабіхт.

Якщо ж показник вітаміну D у людини граничний або коли продукти, сповнені вітаміном D, не вживаються, а вплив сонячного світла обмежений, «рекомендовано вживати вітамін D у дозах 200–600 МО (міжнародних одиниць), залежно від віку, або відповідно до національних рекомендацій».

Шкідливі наслідки від надмірного вживання вітаміну D – гіперкальціурія та гіперкальціємія – не виникають при рекомендованих рівнях споживання, додав голова ВООЗ.

Як раніше повідомляло агентство, за даними Worldometer у світі виявлено 83,060,276 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1,812,046 летальних, одужали 58,861,800 осіб.