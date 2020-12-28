В Україні немає проблем із киснем для COVID-хворих - Степанов

Проблем із забезпеченням ліжок для хворих COVID-19 киснем немає.

Про це в інтерв'ю Censor.net сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"У нас був критичний період, коли була нестача ліжок з підведеним киснем. Зараз цей період вже минув. У жодному регіоні не існує на сьогоднішній день пацієнта, який потребував би кисневої терапії і не було місця для його госпіталізації", - сказав Степанов.

Міністр навів як приклад Київ, де, за його словами, Олександрівська лікарня може бути заповнена на 95-100%, але при цьому в інших лікарнях, відведених під COVID-19, є місця з підведеними киснем.

Також, за словами Степанова, органи місцевої влади, які є власниками лікарень, ще в серпні отримали вказівку збільшити кількість ліжок з підведеним киснем до 80% від усіх виділених місць під лікування коронавірусної хвороби. На це було виділено спочатку 571 млн грн, потім ще 895 млн грн.

За словами Степанова, загалом у країні 63 тис. 680 ліжок для хворих COVID-19, з них забезпечені подачею кисню централізовано і кисневими концентраторами 37 тис. 309.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 грудня зареєстровано 1 030 374 випадки зараження коронавірусом, зокрема 17 849 летальних, одужали 665 729 осіб. За добу зафіксовано 4385 нових випадків COVID-19.