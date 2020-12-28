Степанов пояснив, чому роблять менше ПЛР-тестів

За тиждень в Україні виявлено майже 60 тис. випадків захворювання на COVID-19. Методом ПЛР було зроблено 203 тис. 954 тестування.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“За минулий тиждень було виявлено 59 тис. 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу, позаминулого тижня ця кількість була 70 тис. 327. Методом ПЛР було зроблено 203 тис. 954 тестування, за позаминулий тиждень - 250 тис. 417”, - сказав Степанов.

Зменшення кількості тестувань методом ПЛР Степанов пояснив тим, що зараз в Україні почали застосуватися експрес-тести на визначення антигену до COVID-19, які у тому числі роблять лікарі первинної ланки.

“Ми почали застосовувати екпрес-тести на антиген, це тести, які робляться за 15 хвилин. Ми цю статистику даємо щотижнево, тому що кількість медичних працівників, які роблять ці тести, достатньо велика. Наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі, їх більше 23 тисяч у нашій країні. Щодня давати таку статистику — великий ризик спотвореності такої статистики, тому ми робити це будемо щотижня, тому що додається велика кількість медичних працівників, пунктів тестування — лабораторії, лікарні, безпосередньо сімейні лікарі”, - сказав Степанов.

Так, за минулий тиждень, за його словами, було проведено 58 тис. 063 експрес-тести на виявлення антигену до COVID-19, позаминулого тижня — 34 тис. 058. Кількість хворих на COVID-19, які були виявлені за допомогою такого тестування, - більш як 14 тис. осіб. За словами Степанова, ці дані включені в загальну статистику.

Степанов також повідомив, що МОЗ проведе селекторну нараду з приводу зменшення кількості тестувань ПЛР на виявлення COVID-19.

“За вчорашній день кількість зразків, доставлених в лабораторії Міністерства охорони здоров’я, складала трішки більше 4 тисяч зразків. Дуже сильно впало все, що стосується тестування, доставки зразків в лабораторії. З цього приводу сьогодні дав доручення провести відповідний селектор", - сказав Степанов.

Він нагадав, що МОЗ розширило перелік осіб, яким мають проводити відповідне тестування на виявлення COVID-19.

"Це не тільки (особи - ред.) з ознаками коронавірусної хвороби, це будь-які респіраторні захворювання, це люди, які мали контакт (з хворим на COVID-19 — ред.). Для нас важливо максимально проводити тестування, тому що ми суттєво збільшили потужності наших лабораторій щодо проведення ПЛР-тестування. Зараз ми можемо за добу в державних лабораторіях МОЗ робити близько 55 тисяч тестувань. Окрім того, є лабораторії при лікарнях, є приватні лабораторії, яким ми готові сплачувати відповідні кошти", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 тис. 385 нових випадків зараження коронавірусом, померли 75 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 030 тис. 374 людини.