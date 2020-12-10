ОАЕ передали Україні понад 1,5 млн експрестестів на COVID-19 і масок

Посольство ОАЕ в Україні передало понад 1,5 мільйона експрестестів на COVID-19 (IgM/IgG) та масок для українських державних установ.

Про це Укрінформу повідомили у диппредставництві.

Як зазначили у посольстві, акція відбулася з нагоди 49-го Національного дня, який відзначався 2 грудня, і в межах посилення міжнародного співробітництва у боротьбі з поширенням пандемії коронавірусу.

Передані ОАЕ експрестести і маски призначаються для українських лікарень, Офісу Президента, Служби безпеки України, Київської міської державної адміністрації, Духовного управління мусульман України, навчальних закладів, дитячих будинків, геріатричних пансіонатів, установ для дітей, які потребують допомоги, благодійних організацій, інших місцевих органів влади у столиці, регіонах.

"Таким чином, ОАЕ продовжили свої новаторські гуманітарні ініціативи, спрямовані на стримування поширення пандемії коронавірусу COVID-19, та втілення своєї місії на підтримку цінностей солідарності та українців у подоланні наслідків цієї кризи", - зазначають дипломати.

У посольстві поінформували, що на міжнародному рівні ОАЕ надіслали медичну допомогу у понад 120 країн, що потребують допомоги, підтримавши таким чином понад 1,6 мільйона працівників медичної сфери у всьому світі у боротьбі з пандемією COVID-19.

Дипломати також нагадали, що на початку пандемії до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув рейс еміратської авіакомпанії "Etihad Airways" з 11 тоннами гуманітарної допомоги. На борту літака також було 113 громадян України, яким допомогли повернутися на батьківщину.

Фото з відкритих джерел