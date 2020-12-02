ОАЕ передали Україні 200 тисяч масок і 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19

Об'єднані Арабські Емірати передали нашій країні 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19 та 200 тисяч захисних масок.

Про це інформує пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

"У межах домовленостей про медичну допомогу Україна отримала від уряду ОАЕ 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 IgM/IgG та 200 тис. захисних масок", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час зустрічі з дружиною посла ОАЕ пані Аль-Каабі заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська подякувала ОАЕ за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в нашій країні.

Фото: ОП

Соколовська зазначила, що отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ, який і розподілятиме їх по регіонах.

Окремо заступник керівника Офісу Президента привітала Посольство Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні з нагоди Національного дня ОАЕ, який відзначають 2 грудня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 грудня лабораторно підтвердили 758 264 випадків COVID-19, з них за добу – 13 141.