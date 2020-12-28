В Україні не скасують локдаун у січні попри зниження випадків COVID-19

МОЗ не збирається скасовувати локдаун у січні попри зниження захворюваності на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 січня по 24 січня, ми не збираємося, як Міністерство охорони здоров’я, вносити відповідні зміни щодо скасування його”, - сказав Степанов.

Він відзначив, що попри зменшення офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за прогнозами МОЗ після новорічних свят відбудеться збільшення кількості хворих на COVID-19.

Окрім цього, Степанов нагадав, що в січні-лютому відбувається традиційне зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

“Хворі на грип мають такі ж самі ускладнення , як і хворі на COVID-19, і для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип із максимальним зниженням навантаженості на медичну систему, з мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Це дуже важливо, тому що наша медична система повинна завжди надавати всім необхідну медичну допомогу і не працювати в наднапруженому режимі, в якому вона працювала” - сказав Степанов.

Міністр закликав громадян обов'язково дотримуватися заходів епідемічної небезпеки, а органи місцевого самоврядування - організовувати процес святкування згідно з дотриманням протиепідемічних правил.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 385 нових випадків зараження коронавірусом, померли 75 пацієнтів. Загалом із початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 осіб.