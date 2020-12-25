Вакцинація стане перевіркою Степанова на посаді міністра — Президент

Вакцинація стане перевіркою Степанова на посаді міністра — Президент

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає міністра охорони здоров'я Максима Степанова найміцнішим за попередників, але заявив, що питання подальшого його перебування на посаді залежатиме від успішності вакцинації.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Мені дуже складно оцінювати. Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що премʼєр-міністр і міністр охорони здоровʼя повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою. Мені здається, що це важливо", - відповів Зеленський на запитання щодо оцінки роботи Степанова.

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Президент переконаний, що вакцинація населення проти COVID-19 стане найскладнішим викликом для міністра Степанова, оскільки Україна не входить до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину.

"І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка", - підкреслив глава держави.

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Зеленський зазначив, що результат роботи чинного очільника МОЗ побачимо в лютому і березні наступного року. Президент пояснив, що поставив Степанову завдання отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому разі — у лютому.

Водночас він додав, що зміна трьох міністрів охорони здоров'я, яка вже відбулася за його президентської каденції, пояснюється складністю протидії пандемії COVID-19.

"Коронавірус – це війна. А на війні солдат в атаку веде за собою командир. Якщо він не веде, а першим в атаку біжить солдат, треба міняти командира. Якщо командира вбили, треба, щоб зʼявився інший. Тут те саме. Я вважаю, що вірус психологічно вбивав міністрів. Вони не могли дуже швидко виконувати завдання не тому, що погані, а тому що були міністрами в такий час", - запевнив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року.

24 грудня Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, яка, зокрема, передбачає, що за цей період має бути вакциновано щонайменше 50% населення. 

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