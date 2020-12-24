COVAX: Україна хоче збільшити квоту на COVID-вакцину до 16 мільйонів доз

Україна намагатиметься збільшити квоту на COVID-вакцину від COVAX з 8 до 16 млн доз.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Переговори щодо поставок вакцин знаходяться в дуже активній фазі. Ми досягли повної домовленості з глобальною ініціативою COVAX, мною підписані всі технічні документи щодо поставки вакцин в Україну, зараз досягнуто домовленості щодо 8 млн доз вакцини, які ми повинні почати отримувати вже в наступному році, наприкінці першого - початку другого кварталу. Перший транш, який ми очікуємо — 1.2 млн доз вакцини. Окрім того, зараз ми відпрацьовуємо щодо збільшення цієї квоти з 8 млн до 16 млн доз”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що також Україна веде перемовини з виробниками щодо доступу до вакцини від COVID-19. Основним питанням зараз, за його словами, є терміни постачання вакцини в Україну, які будуть закладені в контракти.

“Ми намагаємося, щоб вакцини були якомога раніше поставлені в Україну, щоб розпочати процес в лютому наступного року. Як тільки будуть підписані контракти, маю надію, що це буде в цьому році, одразу повідомимо”, - сказав Степанов.

За його словами, закупівлю та доставку вакцини буде здійснювати ДП “Медичні закупівлі”.