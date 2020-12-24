COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона жителів шести країн - Bloomberg
Про це повідомляє агентство Bloomberg, спираючись на офіційні урядові дані, передає Укрінформ.
«Це стало початком найбільшої в історії кампанії з вакцинації, а також одним із найбільших логістичних викликів за всі часи»,- вказується в повідомленні.
Як зазначає видання, масова вакцинація вже здійснюється в США, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді. Зокрема, лише в Сполучених Штатах станом на середу перший з двох уколів зробили 1,12 млн людей. Загалом американські лікарні отримали 5,1 млн доз вакцини Pfizer і близько 6 млн Moderna. Їх планується застосувати впродовж поточного тижня.
Перший етап вакцинації також пройшли пів мільйона мешканців Британії В Ізраїлі та Канаді таких людей суттєво меншою
Bloomberg також враховує статистику щеплень у РФ і Китаї.
«Інші країни мали «ранній старт» у вакцинації. Зокрема, Китай і Росія дозволили щеплення власного виробництва в липні та серпні, перш ніж вони були протестовані повною мірою», - зазначає агентство.
Загалом, за його даними, ці дві країни провели вакцинацію більше мільйона людей.
Як повідомлялося, у світі ведеться розробка більше десятка вакцин проти COVID-19.
Україна планує прищепити проти коронавірусу 23 млн громадян, для чого потрібно 40 млн доз вакцини. У рамках глобальної ініціативи COVAX наша країна в березні 2021 року має безоплатно отримати 8 млн доз.
Також Україна веде перемовини про закупівлю вакцин з їх виробниками та очільниками країн, де розташовані ці компанії.