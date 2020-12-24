COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона жителів шести країн - Bloomberg

Від початку масової вакцинації проти COVID-19 щеплення отримали понад 2,7 млн людей у шести країнах світу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, спираючись на офіційні урядові дані, передає Укрінформ.

«Це стало початком найбільшої в історії кампанії з вакцинації, а також одним із найбільших логістичних викликів за всі часи»,- вказується в повідомленні.

Як зазначає видання, масова вакцинація вже здійснюється в США, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді. Зокрема, лише в Сполучених Штатах станом на середу перший з двох уколів зробили 1,12 млн людей. Загалом американські лікарні отримали 5,1 млн доз вакцини Pfizer і близько 6 млн Moderna. Їх планується застосувати впродовж поточного тижня.

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Перший етап вакцинації також пройшли пів мільйона мешканців Британії В Ізраїлі та Канаді таких людей суттєво меншою

Bloomberg також враховує статистику щеплень у РФ і Китаї.

«Інші країни мали «ранній старт» у вакцинації. Зокрема, Китай і Росія дозволили щеплення власного виробництва в липні та серпні, перш ніж вони були протестовані повною мірою», - зазначає агентство.

Загалом, за його даними, ці дві країни провели вакцинацію більше мільйона людей.

Як повідомлялося, у світі ведеться розробка більше десятка вакцин проти COVID-19.

Україна планує прищепити проти коронавірусу 23 млн громадян, для чого потрібно 40 млн доз вакцини. У рамках глобальної ініціативи COVAX наша країна в березні 2021 року має безоплатно отримати 8 млн доз.

Також Україна веде перемовини про закупівлю вакцин з їх виробниками та очільниками країн, де розташовані ці компанії.