Штати додатково закуплять 100 мільйонів доз вакцини Pfizer
Укрінформ
Уряд США домовився про постачання додаткових 100 мільйонів доз COVID-вакцини розробки компанії Pfizer.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Згідно з домовленістю, щонайменше 70 мільйонів доз Pfizer має передати до 30 червня 2021 року, а решту - не пізніше 31 липня.
Зазначається, що вартість цієї угоди становить $2 мільярди.
Таким чином, загалом уряд США придбає у компанії Pfizer 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу на суму $4 мільярди.
Як повідомлялося, США та Велика Британія почали застосовувати вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech.
Однак залишаються побоювання з приводу безпечності цієї вакцини, оскільки у медика з Аляски (США) виникла серйозна алергія на неї. Аналогічну реакцію виявили у двох медпрацівників у Великій Британії.