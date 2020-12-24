Штати додатково закуплять 100 мільйонів доз вакцини Pfizer

Уряд США домовився про постачання додаткових 100 мільйонів доз COVID-вакцини розробки компанії Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з домовленістю, щонайменше 70 мільйонів доз Pfizer має передати до 30 червня 2021 року, а решту - не пізніше 31 липня.

Зазначається, що вартість цієї угоди становить $2 мільярди.

Таким чином, загалом уряд США придбає у компанії Pfizer 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу на суму $4 мільярди.

Читайте також: В січні у Польщу мають завезти 600 тисяч доз вакцини Pfizer

Як повідомлялося, США та Велика Британія почали застосовувати вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech.

Однак залишаються побоювання з приводу безпечності цієї вакцини, оскільки у медика з Аляски (США) виникла серйозна алергія на неї. Аналогічну реакцію виявили у двох медпрацівників у Великій Британії.