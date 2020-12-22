В січні у Польщу мають завезти 600 тисяч доз вакцини Pfizer

З 26 грудня до кінця першої декади січня до Польщі завезуть загалом 600 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з питань реалізації Національної програми щеплень Міхал Дворчик, передає Укрінформ з посиланням на RMF24.

За його словами, якщо постачальник – компанія Pfizer - виконає свої зобов’язання, то наприкінці грудня – у перші дні січня до Польщі потраплять перші 300 тис. доз вакцини від COVID-19, а згодом, до кінця першої декади січня, ще 300 тис. доз.

Дворчик підтвердив, що 26 грудня до Польщі має прибути перша партія вакцини кількістю близько 10 тис. доз. Їх розподілять між понад 70 лікарнями, де 27 грудня розпочнеться щеплення.

Як повідомив Дворчик, у випадку наявності вакцини влада планує щомісяця щепити до 3,5 млн осіб.

За минулу добу в Польщі зафіксовано понад 7,1 тис. випадків інфікування, померли 309 осіб.

Загалом від початку пандемії у Польщі інфікувалися 1,2 млн осіб, одужали понад 950 тис., померли більш як 25,7 тис. людей.

Польща закупила 62 млн доз вакцини у шести компаній.

Згідно із планом, спочатку в Польщі вакцинуватимуть медиків і працівників соціальних служб. Потім щеплення робитимуть людям віком від 60 років, а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Окрім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.