Українці у Польщі зможуть отримати безкоштовну COVID-вакцину

Іноземці, зокрема і громадяни України, зможуть вакцинуватися від коронавірусу в Польщі на таких же умовах, як поляки. Зробити щеплення зможуть навіть ті, хто немає медичного страхування.

Про це йдеться у відповіді МОЗ Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

“Іноземці зможуть защепитися на таких же умовах, як поляки. Якщо вони мають PESEL (ідентифікаційний код у Польщі – ред.), то отримують направлення з платформи P1 (електронна медична платформа – ред.). Якщо вони його не мають, то можуть звернутися до лікаря по направлення. Щеплення буде безкоштовним, навіть попри відсутність страхування”,- повідомив головний спеціаліст відділу комунікації МОЗ Польщі Ярослав Рибарчик.

Як повідомлялось, першу партію вакцини в Польщі очікують наприкінці грудня. Відтак, вакцинація може розпочатися вже на початку січня. Польща замовила 62 млн доз вакцини у шести виробників на загальну суму близько 2,4 млрд злотих (понад 500 млн євро). У першу чергу у Польщі вакцинуватимуть медиків.

Ідентифікаційний код в Польщі (PESEL) може отримати іноземець, який перебуває у країні понад 30 днів.

За даними Головного статистичного управління в Польщі, на кінець грудня 2019 року у Польщі перебували понад 1,3 млн громадян України.

Фото: РАР/Adam Warzawa