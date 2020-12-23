Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу – Ляшко

Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ - ред.) перемовини для того, щоби збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз - ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість», - пояснив він.

Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що перші дози можуть надійти в Україну вже в лютому 2021 року. За розрахунками РНБО, масова вакцинація розпочнеться не раніше середини року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, в березні заплановано отримання першого мільйона доз вакцини від COVAX, а потім кількість закуповуваних доз буде зростати кожен місяць.

Степанов запевнив, що піcля закупівлі вакцини держава відразу забезпечить безкоштовну вакцинацію людей з груп ризику.

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