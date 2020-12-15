МОЗ розраховує отримати перші дози COVID-вакцини в лютому

Міністерство охорони здоров’я розраховує отримати перші дози вакцини від COVID-19 у першому кварталі 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

«Ми дуже розраховуємо на те, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося робити все, щоби перші дози були в Україні в лютому», - повідомив Степанов.

Так, за його словами, МОЗ вже провело переговори щодо стратегії зберігання вакцин, деякі з яких, наприклад розробки Pfizer, повинні зберігатися за ультранизьких температур у -80°C, з промисловими підприємствами країни, що мають холодильні потужності.

«Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати», - сказав Степанов.

За словами міністра, вакциною від Pfizer в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які МОЗ може «дуже чітко проконтролювати»: медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати за кошти державного бюджету близько 21 мільйона громадян.

Cтаном на 15 грудня в Україні підтверджено 909 082 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 416.