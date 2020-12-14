Радуцький каже, що держава профінансує безоплатну COVID-вакцинацію

Держава профінансує в 2021 році безоплатну вакцинацію населення від COVID-19, а також оплату лікування хворих з коронавірусною хворобою в стаціонарах.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету здоров’я нації щодо фінансування галузі охорони здоров’я у 2021 році. По-перше, держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5% ВВП", - написав Радуцький.

Він нагадав, що 15 грудня у Верховній Раді розпочнеться розгляд проєкту державного бюджету-2021, поданого урядом до другого читання.

Так Комітет з питань здоров’я нації направив уряду пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн, а також додатково фінансування ліків для пацієнтів з онко та орфанними захворюваннями на 7,7 млрд грн. Втім, за словами Радуцького до пропозицій народних депутатів дослухалися частково

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я закладало в бюджетном запиті 396 млрд грн на фінансування системи охорони здоров'я на 2021 рік, з яких 225 млрд грн - Програма медичних гарантій. Втім в проєкті бюджету-2021 , який Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради, обсяг фінансування медичної сфери передбачений на рівні 159 млрд грн.