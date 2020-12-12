Гроші на закупівлю COVID-вакцини за потреби виділять з інших статей бюджету - Радуцький

У разі потреби кошти на закупівлю вакцини проти коронавірусу можуть бути виділені з інших статей бюджету.

Як передає Укрінформ, про це голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Сьогодні в бюджеті закладено 2,6 млрд грн... Сьогодні була нарад у президента... порушувалося саме це питання (закупівля вакцин - ред.). І міністр фінансів, і прем’єр-міністр запевнили Президента, що як тільки постане питання додаткових коштів, які потрібні, - нам нададуть можливість додатково закупити вакцину, гроші будуть передані з інших статей. Не буде проблем з фінансуванням закупівлі вакцин", - зазначив Радуцький.

Він додав, що для проведення вакцинації передбачається організація 400 мобільних бригад.

Як повідомляв Укрінформ, Михайло Радуцький заявив, що вакцину проти COVID-19 в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає на початку березня.