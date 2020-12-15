В Україні за добу - 8 416 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 479 осіб; летальних випадків – 233; одужало – 16 150 осіб;

здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 909 082 особи; одужало – 522 868 осіб; летальних випадків – 15 480; проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Читайте також: У МОЗ попередили про небезпеку нової вірусної загрози

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 грудня в Україні було лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за добу - 6451.