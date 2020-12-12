Степанов: Фіктивна довідка про ПЛР-тест – це кримінальний злочин

Глава МОЗ Максим Степанов відзначив, що фіктивна довідка щодо результатів ПЛР-тесту – це злочин, і закликав громадян скаржитися на лабораторії, які видають такі фіктивні довідки, у МОЗ і правоохоронцям.

Про це Степанов повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, як діятиме МОЗ у разі встановлення фактів видачі окремими лабораторіями фіктивних довідок щодо негативного тесту ПЛР, передає кореспондент Укрінформу.

«Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі фіктивні довідки, то відразу будемо звертатися до правоохоронних органів. І зрозуміло, що (будуть проводитися дії – ред.) щодо перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії», - зазначив Степанов.

Він закликав громадян, якщо їм стануть відомі такі факти щодо видачі подібних фіктивних довідок, звертатися у МОЗ і у правоохоронні органи та інформувати про це.

Також міністр звернувся до людей, які розмірковують щодо того, чи купити таку фіктивну довідку на час подорожі чи для якихось інших речей.

«По-перше, коли ви купуєте таку довідку, ви платите за неї кошти, і мені здається, що краще все ж таки зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірусну хворобу, бо це точно потрібно для вашого здоров’я. Окрім того, якщо ви візьмете таку довідку і поїдете за кордон, і там виявиться, що вона фіктивна, або виявляться інші обставини, щодо того, як ви отримали цю довідку, це може просто викликати у вас великі проблеми за кордоном. Бо там інколи, на відміну від нас, вони (влада інших країн – ред.) достатньо суворо відносяться до виконання законів», - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, за час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 885 039 осіб, з них 12 811- за останню добу. 494 001 особа вже одужала, померло 14 998 людей.