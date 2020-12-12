В Україні - 12 811 випадків коронавірусу за добу

Минулої доби в Україні зареєстровано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби і 243 летальні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники", - написав глава МОЗ.

За його словами, за добу госпіталізовано 3 001 особу, одужали 13 653 людини, водночас летальних випадків зареєстровано 243.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях", - зауважив Степанов.

Міністр поінформував, що тестувань за добу здійснено 61 571, зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 885 039 осіб, з них 494 001 особа вже одужала, померло 14 998 людей, поінформував міністр.

Як повідомлялося, за попередню добу, 10 грудня, в Україні зареєстрували 13 514 нових випадків COVID-19 і 285 летальних.