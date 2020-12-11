В Україні за добу - 13 514 випадків коронавірусу

В Україні станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 285 пацієнтів, одужали – 15 327.

Крім того, за добу госпіталізовано 2 846 осіб. Здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

За весь час пандемії в Україні захворіли 872 228 осіб; одужали – 480 348. Водночас зафіксовано 14 755 летальних випадків від COVID-19. Проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 13 371 випадок коронавірусу.