COVAX отримає мільярд доз вакцини від COVID-19

COVAX – глобальна ініціатива, що об’єднує 189 країн світу, - гарантовано отримає майже 1 мільярдів доз вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу в п’ятницю заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

«Фонду COVAX вже забезпечено майже 1 мільярд доз трьох кандидатів вакцини проти COVID-19 і на цей час в ньому беруть участь 189 країн», - сказав гендиректор.

Як відомо, за словами міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, Україна в рамках ініціативи COVAX підписала документи про надання їй 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Препарати мають надійти приблизно навесні 2021 року.

Перша вакцина проти коронавірусу має отримати дозвіл на використання в Європі вже до кінця року, друга – до середини січня, робота з оцінки інших вакцин триває.

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Раніше Єврокомісія оголошувала про формування розвинутого портфоліо з шести вакцин, виробництво яких базується на чотирьох різних технологіях. Єврокомісія уклала шість контрактів з компаніями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi і Moderna. Перед допуском до використання на європейському ринку вакцини всіх типів будуть належним чином оцінені Європейським медичним агентством на ефективність та безпечність. Як очікується, перші щеплення від COVID-19 європейці зможуть отримати вже до кінця року.

Загалом у світі станом на ранок 11 грудня зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу.