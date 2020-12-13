У МОЗ попередили про небезпеку нової вірусної загрози

У лютому, крім пандемії COVID-19, в Україні очікується збільшення захворюваності на сезонний грип, який має такі ж ускладнення, як і коронавірус — пневмонію.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24, передає Укрінформ.

"Якщо подивитися трохи вперед, у нас в лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми повинні підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Тому що грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус — пневмонія. Це ті ж лікарні, в яких на сьогодні лікують COVID-19 ті ж фахівці. Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не йшли ні на які жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що на цей момент Україна знаходиться на 29 місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. При чому цей показник знизився з весни.

"Є такий показник смертності на мільйон населення. І по ньому в Європі Україна на 29 місці. Попереду нас з у два-три рази більшою смертністю Франція, Великобританія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають більш розвинену медичну систему", - сказав Степанов.

За його словами, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз складає 1,7%.

Як повідомлялося, за час епідемії в Україні COVID-19 захворіли 885039 осіб, із них 12811- за останню добу. 494001 особа уже одужала, померли - 14998.