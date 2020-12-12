Глава МОЗ пояснив, чому карантин посилюють саме з 8 січня

Введення посиленого карантину в період з 8 до 25 січня зумовлене прогнозами щодо зростання кількості хворих на COVID-19, а також на грип.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми дивилися по наших розрахунках, як буде зростати кількість хворих. Окрім того, для нас було важливо провести плановий суворий карантин до кінця січня. Адже наприкінці січня - на початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип. Це респіраторне захворювання, яке має такі самі ускладнення, як і COVID-19, пов’язані з пневмонією - і це додаткове навантаження на нашу медичну систему. Тож нам треба підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19”, - розповів глава МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, в період з 8 до 25 січня в Україні вводяться посилені карантинні обмеження.

У ці дні буде заборонено проведення концертів, інших масових заходів у приміщеннях. Не працюватимуть заклади освіти (крім дитячих садочків), кінотеатри, театри, заклади громадського харчування, нічні клуби, хостели, торгово-розважальні центри.