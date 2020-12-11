У лікарнях перебувають майже 28 тисяч COVID-хворих

У лікарнях з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього перебувають майже 28 тисяч пацієнтів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Дещо стабілізувалася ситуація по COVID-19 щодо кількості хворих за день. Але все одно медична система працює в напруженому режимі, 27 708 пацієнтів на ранок знаходяться в лікарнях», - сказав Степанов.

Він додав, що МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою. Так, до переліку лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19, додають не тільки комунальні, а й відомчі, зокрема «Укрзалізниці».

«Для них підготовлено проєкт постанови щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з фонду для боротьби з COVID-19», - уточнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514.