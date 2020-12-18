Вакцина для всіх: COVAX почне розподіл у перші місяці року

Вакцина для всіх: COVAX почне розподіл у перші місяці року

Укрінформ
COVAX підписав контракти на понад 2 мільярди доз різних вакцин від COVID-19, аби отримати їх відразу після реєстрації, тож поширення цих препаратів серед країн-учасниць цього глобального механізму має початися у першому кварталі 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Так, передбачається, що перший транш вакцин усі країни-учасниці COVAX отримають у першій половині 2021 року. Після цього почнеться подальше постачання вакцин усім учасникам механізму, яке планують завершити до кінця 2021 року. Мова йде про дози для 20% населення.

Додаткові ж дози вакцини для ширшого охоплення населення будуть доступні не раніше 2022 року.

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Окрім того, всі поставки вакцин залежатимуть від низки факторів, зокрема, дозволу регуляторів та готовності країн до вакцинування своїх громадян.

Слід підкреслити, що Україна також отримає вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Україна має обсяг вакцини від коронавірусу, якого вистачить для 4 мільйонів українців.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна отримає вакцину від COVID-19 не пізніше ЄС, паралельно відбуватиметься вакцинація за державний кошт та вакцинація на комерційній основі.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 537 853 випадки COVID-19, зокрема 1 673 151 летальний, одужали 53 033 890 осіб.

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