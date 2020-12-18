Вакцина для всіх: COVAX почне розподіл у перші місяці року

COVAX підписав контракти на понад 2 мільярди доз різних вакцин від COVID-19, аби отримати їх відразу після реєстрації, тож поширення цих препаратів серед країн-учасниць цього глобального механізму має початися у першому кварталі 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Так, передбачається, що перший транш вакцин усі країни-учасниці COVAX отримають у першій половині 2021 року. Після цього почнеться подальше постачання вакцин усім учасникам механізму, яке планують завершити до кінця 2021 року. Мова йде про дози для 20% населення.

Додаткові ж дози вакцини для ширшого охоплення населення будуть доступні не раніше 2022 року.

Окрім того, всі поставки вакцин залежатимуть від низки факторів, зокрема, дозволу регуляторів та готовності країн до вакцинування своїх громадян.

Слід підкреслити, що Україна також отримає вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Україна має обсяг вакцини від коронавірусу, якого вистачить для 4 мільйонів українців.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна отримає вакцину від COVID-19 не пізніше ЄС, паралельно відбуватиметься вакцинація за державний кошт та вакцинація на комерційній основі.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 537 853 випадки COVID-19, зокрема 1 673 151 летальний, одужали 53 033 890 осіб.