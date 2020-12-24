У США - сьомий випадок алергії на COVID-вакцину Pfizer/BioNTech
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.
Зазначається, що медпрацівник отримав відповідну допомогу колег та знаходиться у стабільному стані. Спеціалісти у Нью-Йорку перевіряють даний випадок виникнення алергічної реакції на вакцину.
За словами чиновників, усього у місті було зроблено 30 тисяч щеплень.
"Вакцини дійсно мають побічні ефекти та, як відомо, трапляються алергічні реакції, хоча і нечасті. Ми також знаємо, що на основі клінічних випробувань та повідомлень про несприятливі наслідки в інших юрисдикціях, такі реакції є рідкісним явищем, але про них повідомлялося Pfizer", - йдеться у заяві Департаменту охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка.
У зв'язку з цим медичним працівникам рекомендується стежити за станом людей, яким вводили вакцину Pfizer, протягом наступних 15-30 хвилин.
Станом на 18 грудня було відомо про шість випадків алергічних реакцій на препарат від коронавірусу Pfizer/BioNTech. На той момент 272 001 людина отримала дану вакцину у США.
У світі станом на ранок 24 грудня зафіксовано 79 057 222 випадки COVID-19, зокрема 1 737 748 – летальних, одужали 55 648 450 осіб.