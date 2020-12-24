У США - сьомий випадок алергії на COVID-вакцину Pfizer/BioNTech

У медичного працівника у Нью-Йорку, якому зробили щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer/BioNTech, виникла алергічна реакція на препарат, що є вже сьомим випадком у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що медпрацівник отримав відповідну допомогу колег та знаходиться у стабільному стані. Спеціалісти у Нью-Йорку перевіряють даний випадок виникнення алергічної реакції на вакцину.

За словами чиновників, усього у місті було зроблено 30 тисяч щеплень.

"Вакцини дійсно мають побічні ефекти та, як відомо, трапляються алергічні реакції, хоча і нечасті. Ми також знаємо, що на основі клінічних випробувань та повідомлень про несприятливі наслідки в інших юрисдикціях, такі реакції є рідкісним явищем, але про них повідомлялося Pfizer", - йдеться у заяві Департаменту охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка.

У зв'язку з цим медичним працівникам рекомендується стежити за станом людей, яким вводили вакцину Pfizer, протягом наступних 15-30 хвилин.

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Станом на 18 грудня було відомо про шість випадків алергічних реакцій на препарат від коронавірусу Pfizer/BioNTech. На той момент 272 001 людина отримала дану вакцину у США.

У світі станом на ранок 24 грудня зафіксовано 79 057 222 випадки COVID-19, зокрема 1 737 748 – летальних, одужали 55 648 450 осіб.