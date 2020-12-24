У світі зафіксували понад 79 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 24 грудня зафіксовано понад 79 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більше 55,6 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 79 057 222 випадки COVID-19, зокрема 1 737 748 – летальних, одужали 55 648 450 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (18 917 152), Індія (10 123 778), Бразилія (7 366 677), Росія (2 933 753), Франція (2 505 875).

Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

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Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в країні захворіли 989 642 особи; одужали – 615 660; летальних випадків – 17 172; проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.