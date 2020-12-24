У Мексиці стартує вакцинація проти коронавірусу

Мексика розпочинає у четвер, 24 грудня, щеплення проти коронавірусної інфекції вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Завтра ми будемо робити щеплення", - заявив напередодні президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор на пресконференції.

До столиці Мексики незадовго до того прибув рейс із вакцинами виробництва компаній Pfizer та BioNTech. Перші уколи зроблять мешканцям Мехіко, а також міста Сальтильо на півночі країни.

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Насамперед щеплення отримають медики, а також літні люди та пацієнти з хронічними захворюваннями.

Як повідомлялося, від початку масової вакцинації проти COVID-19 у світі щеплення отримали понад 2,7 млн людей у шести країнах: США, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі, а також Китаї та Росії.