Мексика перетнула поріг у мільйон випадків коронавірусу

Мексика перейшла поріг у 1 мільйон випадків коронавірусу, кількість померлих внаслідок пандемії в країні наближається до 100 000 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Генеральний секретар Мексики з питань сприяння здоров'ю Рікардо Кортес Алкала оголосив у суботу, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Мексиці зараз становить 1 003 253, в країні зафіксовано щонайменше 98 259 смертей внаслідок пандемії COVID-19.

Країна наразі четверта у світі за кількістю загиблих внаслідок пандемії після США, Бразилії та Індії. Мексика також займає 11-е місце за кількістю підтверджених випадків COVID-19.

Критики пов'язують зростаючу кількість жертв від COVID-19 з відмовою уряду слідувати міжнародно визнаній практиці боротьби з пандемією, починаючи від носіння масок і до запровадження карантину, а також у проведенні тестування та відстеженні контактів інфікованих.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих із коронавірусом становить 54 329 104 осіб. При цьому 37 871 375 осіб одужали, 1 318 286 пацієнтів померли.

Фото: Hector Vivas/Getty Images