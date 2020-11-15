У світі - 54,3 мільйона нових випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 54 329 104 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 37 871 375 осіб одужали, 1 318 286 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (11 226 218). Кількість померлих – 251 256, одужали – 6 891 031 особа.

На другому місці Індія – 8 814 902 інфікованих (129 674 осіб померли й 8 205 728 одужали). На третьому місці Бразилія із 5 848 959 хворими (165 673 смерті від COVID-19 та 5 291 511 одужали).

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Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.