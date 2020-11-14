В Австрії вводять жорсткий локдаун, як навесні

В Австрії з вівторка,17 листопада, і до 6 грудня починає діяти жорсткий локдаун, який передбачає закриття магазинів та шкіл, а також цілодобове обмеження виходу з дому.

Про це заявив під час пресконференції у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Протягом наступних двох з половиною тижнів, з наступного вівторка до неділі 6 грудня включно, буде діяти другий нокдаун, як весною", - оголосив Курц.

На додачу до діючих заходів з вівторка закриваються заклади торгівлі. Працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки, поштові і банківські відділення, а також АЗС та майстерні з ремонту автомобілів та велосипедів.

Також закриваються заклади зі сфери послуг, такі як перукарні, салони краси та масажу.

У школах усі класи переводяться на дистанційне навчання. Водночас, при школах залишатиметься можливість опіки за дітьми, у разі необхідності.

"На віддалену роботу повинні бути переведені усі, де це можливо", - заявив також глава уряду, закликаючи усіх до "хоум-офісу".

Крім того, вводиться цілодобове обмеження виходу з дому, яке поки діяло лише у вечірні та нічні години.

"Як і весною діятиме обмеження виходу, тепер вже цілий день. Це означає, що дім можна залишати лише у визначених цілях", - заявив Курц.

Залишати місце проживання можна лише для здійснення професійної діяльності, купівлі продуктів чи ліків, відвідання лікаря, догляду за іншими людьми чи вигулу тварин, а також щоб "розім’яти ноги" – здійснити прогулянку чи пробіжку.

"Моє величезне прохання на наступні тижні – ні з ким не зустрічайтеся. Будь-який соціальний контакт слід уникати. Проводьте дозвілля вдома і з тими, хто проживає у вашому домогосподарстві. Якщо хтось живе один, то слід визначити одну людину, з ким він буде мати персональний контакт під час локдауну", - заявив канцлер.

За його словами, такі жорсткі заходи стали необхідними для порятунку інтенсивної медицини, оскільки після запровадженого 12 днів тому "м’якого" локдауну темп нових інфікувань коронавірусом не зменшився, а продовжує зростати: в останні дні в країні щодня понад 7 тис. нових випадків COVID-19.

Як повідомлялось, в Австрії з 3 листопада і по кінець місяця почали діяти нові карантинні обмеження – так званий "м’який" локдаун. Було скасовано всі культурні та спортивні заходи, а також заходи у сфері дозвілля. Припинили роботу музеї, виставки та кінотеатри, а також театри, оперні та концертні зали, не працюватимуть фітнесзали та басейни. До кінця листопада зачинилися бари та нічні клуби, не працюють заклади громадського харчування та готелі. Також було введено обмеження виходу з дому у період часу з 20.00 по 06.00.

Водночас, заклади роздрібної торгівлі продовжували працювати. Так само і сфера послуг, як наприклад, перукарні та студії краси.

Громадський транспорт, який в Австрії не зупинявся від початку пандемії, працює й надалі.