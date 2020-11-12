Локдаун в Австрії: обмеження виходу з дому продовжили до 22 листопада

В Австрії продовжили до 22 листопада обмеження виходу з дому у вечірні та нічні години.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення прийняв у середу ввечері головний комітет Національної ради Австрії.

Обмеження виходу з дому у період часу з 20.00 по 06.00 почало діяти в країні з 3 листопада. Відповідно до законодавчих вимог, таке обмеження може вводитися лише на 10 днів, продовження його дії вимагає щоразу схвалення у парламенті. Своїм рішення головний комітет Нацради (нижня палата парламенту) продовжив на наступні 10 днів обмеження, яке діяло до четверга, 12 листопада.

Як і раніше, залишати місце проживання у період часу з 20.00 по 06.00 можна для того, щоб дістатися на роботу чи для задоволення основних потреб – купівлі продуктів чи ліків, щоб помогти іншим людям, котрі цього потребують, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки.

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Інші всі обмеження, пов’язані зі стримуванням пандемії, продовжують діяти до 30 листопада.

Упродовж минулої доби в Австрії було виявлено понад 7,5 тис. нових інфікувань коронавірусом. Наразі у шпиталях країни перебувають понад 3,7 тис. осіб, з яких 536 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомлялось, в Австрії з 3 листопада і по кінець місяця запроваджено новий локдаун. Окрім нічного обмеження виходу з дому, також у листопаді заборонені зустрічі між представникам більше двох домогосподарств.

Скасовано усі культурні та спортивні заходи (за винятком професійного спорту, без глядачів), а також заходи у сфері дозвілля. Зачиняються музеї, виставки та кінотеатри, а також театри, оперні та концертні зали, не працюватимуть фітнесзали та басейни.

До кінця листопада зачинилися бари та нічні клуби, не працюють заклади громадського харчування: хоча ресторани та кафе можуть пропонувати доставку, також є опція самовивезення. Готелі припинили прийом туристів, але можуть розміщувати людей у відрядженнях.

Водночас, заклади роздрібної торгівлі (як і супермаркети) продовжують працювати. Це ж стосується і сфери послуг: функціонують перукарні та студії краси (на 10 кв.м. допускається лише один клієнт).

Учні старших класів та студенти переведено на дистанційне навчання. Але молодші й середні класи продовжують ходити до школи, також працюють дитсадки.

Громадський транспорт, який в Австрії не зупинявся від початку пандемії, працює й надалі.

Поряд із існуючими заходами економічної підтримки, уряд Австрії ухвалив окремий пакет фінансової допомоги всім закладам, яких зачепить новий локдаун: їм буде компенсовано 80% прибутку, який вони мали за листопад 2019 року.