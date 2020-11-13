Вже другий штат у США перетнув позначку в мільйон випадків COVID-19

У США штат Каліфорнія став другим, де вже зафіксували більше мільйона випадків хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

У четвер Каліфорнія стала другим штатом в США, після Техасу, який перетнув поріг у 1 мільйон випадків хвороби COVID-19.

Техас та Каліфорнія разом мають приблизно 20% загальної кількості випадків захворювання у США.

На початку цього тижня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив про зростання кількості нових випадків захворювання та шпиталізацій.

Дані статистики штату показують, що кількість щоденних випадків коронавірусу у Каліфорнії зростає з кінця вересня.

Останніми днями в Каліфорнії реєструють від 6 000 до понад 7 600 нових випадків щодоби.

У четвер вдень повідомлялося про 995 575 підтверджених випадків захворювання у Каліфорнії до кінця доби штат перетнув позначку у мільйон випадків COVID-19.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальних, одужали 37 244 628 осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ