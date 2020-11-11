У США перший штат перетнув позначку в мільйон випадків COVID-19

Техас став першим штатом США, в якому зафіксували понад 1 мільйон підтверджених випадків хвороби - COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, у другому за чисельністю населення штаті США з початку пандемії вже зареєстровано 1 010 364 випадків коронавірусної хвороби. За цей час від COVID-19 померли 19 337 техасців.

Техас нещодавно обігнав Каліфорнію, найбільш густонаселений штат, за кількістю позитивних тестів на COVID-19.

Протягом минулої доби у Техасі було зареєстровано 10 865 випадків захворювання, що стало новим щоденним рекордом штату.

За оцінками місцевої влади, на сьогодні у штаті налічується 132 146 активних випадків хвороби, 6 170 осіб перебувають у лікарнях, що є максимальним показником з 18 серпня.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 листопада у світі виявлені 51 810 343 випадків COVID-19, зокрема 1 279 546 – летальних, одужали 36 395 204 людини.

Фото: CTK Photo/Укрінформ