У світі зафіксували понад 51,8 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 11 листопада зафіксовано понад 51,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 36,3 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 51 810 343 випадків COVID-19, зокрема 1 279 546 – летальних, одужали 36 395 204 людини.

За нову добу зафіксовано 13 270 нових випадків, з них 5 746 у Мексиці, 4 293 у Бельгії і 1 708 у Пакистані. Загинули 1 008 людей, з них 617 - у Мексиці і 345 у Бельгії.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (10 559 184), Індія (8 636 011), Бразилія (5 701 283), Франція (1 829 659) та Росія (1 817 109).

Коронавірус зафіксували у 217 країнах та територіях.

Україна посідає 20 місце у загальній статистиці.

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Як повідомлялося, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусу, у тому числі за останню добу 10 179.