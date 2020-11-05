Україна і ВООЗ підписали дворічну угоду про співпрацю
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Укрінформ
Україна підписала зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) дворічну угоду про співпрацю.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Ця Угода окреслює чітку «дорожню карту» нашої подальшої спільної роботи, зокрема, щодо розв’язання таких викликів сьогодення, як поки що надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз в Україні», - зазначив він.
"Боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність із впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров’я", - підкреслив міністр.
Через пандемію COVID-19 підписання угоди відбулося в режимі онлайн одночасно в Києві та Копенгагені.
Фото: Максим Степанов, ФБ