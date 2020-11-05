ВООЗ заявляє про «вибухове» зростання COVID-хворих у Європі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.
"Ми справді бачимо вибух .... в тому сенсі, що потрібні лише пара днів, щоб у європейському регіоні захворюваність збільшилася на мільйон випадків", - зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.
Він заявив, що існуючий "статус-кво не є варіантом" - не може нікого влаштовувати, і закликав до "пропорційних цільових заходів".
Клюге наголосив, що уряди країн повинні брати до уваги дві речі: "узгодженість, щоб люди бачили, що справа серйозна, та передбачуваність, аби люди знали, якщо досягається цей поріг, ось що має відбутися...
Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.
Фото: ANSA