ВООЗ заявляє про «вибухове» зростання COVID-хворих у Європі

Відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі повідомило, що спостерігає "вибухове" зростання випадків захворювання в європейському регіоні, і попередило, що рівень смертності також зростає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.

"Ми справді бачимо вибух .... в тому сенсі, що потрібні лише пара днів, щоб у європейському регіоні захворюваність збільшилася на мільйон випадків", - зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

Він заявив, що існуючий "статус-кво не є варіантом" - не може нікого влаштовувати, і закликав до "пропорційних цільових заходів".

Клюге наголосив, що уряди країн повинні брати до уваги дві речі: "узгодженість, щоб люди бачили, що справа серйозна, та передбачуваність, аби люди знали, якщо досягається цей поріг, ось що має відбутися...

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Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.

Фото: ANSA