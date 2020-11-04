ВООЗ зафіксувала рекордне зростання захворюваності на COVID-19

Минулого тижня у всьому світі було зареєстровано понад 3,3 мільйона нових випадків коронавірусу, і це рекордний показник приросту захворюваності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно зі звітом, станом на 1 листопада в світі було зареєстровано майже 46 мільйонів випадків COVID-19, в тому числі 1,2 мільйона летальних. Водночас зростання кількості як нових випадків зараження, так і смертей було найбільш помітним в Європі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 листопада у світі зафіксовано майже 48 мільйонів випадків захворювання.