Пандемія COVID-19 страшніша за ядерну війну - військовий експерт

Пандемія коронавірусу - не криза, а радше «війна», тож країнам світу слід об’єднатися для боротьби з загрозами, які вона несе людству.

Про це польський військовий експерт, генерал-майор Богуслав Пацек заявив на Львівському безпековому форумі, передає кореспондент Укрінформу.

«Мені не дуже подобається, що ми зараз використовуємо термін «криза», аби пояснити теперішню ситуацію. Ми повинні сприймати пандемію, як реальну війну, тому що є великі жертви, люди гинуть. І в нас є багато схожих викликів, як під час звичайної війни. А це означає, на мою думку, що ми повинні використовувати усі ресурси й інструменти, які є в нашому розпорядженні, у тому числі військові засоби. Слід системно підходити до боротьби із пандемією. Бо ця загроза, на мою думку, ще страшніша ніж ядерна війна», - наголосив Пацек.

За його словами «сюрприз» COVID-19 настільки несподіваний і жорстокий до людства, що слід оцінити його загрозу всім сферам життя.

«Я сподіваюся, що наші генерали та військові експерти будуть це використовувати в оборонних цілях. Бо зараз ми, на жаль думаємо не про оборону, а про те, як вижити. Але ми маємо думати не лише про завтра, ми повинні дивитися далі», - наголосив експерт.

Як повідомлялося, Львівський форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в регіоні Чорного моря. Він триватиме до 14 листопада. Загалом шість вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорноморського регіону та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах дедалі більшої інформатизації суспільства.

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Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку з пандемією COVID-19 форум проходить у форматі експертного онлайн-марафону.